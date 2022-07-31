Мележиков поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Оренбургом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Оренбургом» в третьем туре РПЛ.

«Ожидания от матча с «Оренбургом»? У нас всегда один и тот же настрой на матчи — настрой на победу!» — сказал «СЭ» Мележиков.

31 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.