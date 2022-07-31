«Судьи предложили поговорить о насущном.» В «Спартаке» рассказали о важности встречи с арбитрами

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил важность встречи с судьями, которую провели игроки и представители красно-белых.

«Это дорога навстречу друг другу. Судьи предложили поговорить о насущном. Мы предложили провести это на стадионе. У нас были вопросы, у судей были моменты, которые они могли разъяснить. Стало понятнее. Но мы все равно задавали вопросы. На некоторые из них мы не смогли получить внятного ответа. Спасибо руководству РФС, что эта встреча состоялась. И спасибо судьям. Джикия, Соболев, Промес, Шамар задавали вопросы», — заявил Зеленов.

В первых двух матчах сезона с участием «Спартака» возникло несколько спорных моментов, которые вызвали большой резонанс.