«Крылья Советов» — «Торпедо»: стартовые составы команд

«Крылья Советов» в рамках 3-го тура РПЛ на своем поле примут «Торпедо». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсякнников, Евгеньев, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

Запасные: Довбня, Темников, Евдокимов, Цаллагов, Рейхмен, Эркинов, Лебеденко, Турищев.