Карпин рассказал о предложении из Армении

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» подтвердил информацию об интересе к нему из сборной Армении.

«Со мной связывались из сборной Армении до продления контракта с РФС? Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», — сказал Карпин «СЭ».

53-летний Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда пробилась в стыки чемпионата мира-2022, но ФИФА отстранила нашу команду от участия в турнире.

После 17 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками.