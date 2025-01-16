Медведев заявил, что информация о предложении «Ботафого» по Венделу не соответствует действительности

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Вендела в «Ботафого».

— Бразильское издание Globo сообщает, что «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере Вендела, который намерен покинуть РПЛ. Действительно ли это так?

— Нет, не так, — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

По данным Globo, Вендел видит хорошие перспективы в возможном возвращении в чемпионат Бразилии. Полузащитник хочет покинуть Россию, чтобы попасть в список кандидатов в тренерском штабе сборной Бразилии и получить возможность выступать за национальную команду своей страны.

В этом сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 11 результативных передач.