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«Крылья Советов» продлили контракты с Бобром, Игнатенко и Максимовым

Сергей Разин
корреспондент
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«Крылья Советов» продлили контракты с тремя молодыми игроками, сообщается на официальном сайте клуба.

Новые соглашения с нападающим Владимиром Игнатенко и полузащитником Иваном Бобром рассчитаны до мая 2027 года, контракт с полузащитником Николаем Максимовым — до мая 2028-го.

Также сообщается, что на совете директоров «Крыльев» была принята обновленная программа развития молодых футболистов, где особое внимание будет уделяться самарским воспитанникам и игрокам в системе клуба.

В минувшем сезоне футболисты выступали за «Крылья Советов-2». Команда принимала участие во Второй лиге Б, заняв шестое место.

ФК Крылья Советов (Самара)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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