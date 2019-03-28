21:50 | Футбол — РПЛ

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками "Зенита"

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В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

На мероприятии обсуждались различные, в том числе откровенные темы: игра и результаты команды, Z+, лимит на легионеров, переименование метро у стадиона и т.д. Встреча продолжалась больше часа, в конце нее было обещано устраивать подобные мероприятия каждый год. (Гоша Чернов)

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