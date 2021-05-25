Медведев: «С «Тамбовом» сыграли 8 воспитанников «Зенита». Где еще есть столько своих игроков?»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об успешной работе клубной академии.

«Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» — на поле было 8 воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков? Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у «Краснодара» была такая же ситуация. Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах.

Скажут, это же «Тамбов», но, как сказал Артем Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы «Тамбову», — цитируют Медведева «РИА Новости».

«Зенит» за три тура до конца сезона оформил чемпионство и на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1) привлек шесть игроков из молодежной команды. В этой встрече Артем Дзюба оформил покер.