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Слуцкий собрал на юбилее 150 гостей: «Только из «Рубина» было больше 60 человек»

19:30
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал в интервью «СЭ» о праздновании юбилея. Специалист отметил, что смог позвать почти всех, кого хотел.

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— Ваш юбилей, пожалуй, одно из главных событий мая в нашем футболе. Как вы его планировали во время сезона?

— Я на самом деле не хотел, чтобы он стал публичным и со своей стороны ничего не делал для этого. Начал готовиться к юбилею давно, еще на сборах. Между сборами приезжал в Москву и нанял ивент-компанию. С ними проговорил все детали, чего бы я хотел. Они уже занимались организацией корпоратива. Я просто дал общее направление, кого бы хотел видеть, общую стилистику.

— Всех получилось позвать?

— Практически. Все приглашенные — это те люди, с которыми я общаюсь. Были и мои одноклассницы из Волгограда, классная руководительница, мои студенческие друзья. Не было каких-то важных или нужных людей, а только те, с кем я сохраняю общение в жизни.

— Сколько было человек?

— Думаю, около 150. И там только из «Рубина» было больше 60 человек. Не смогли приехать Головин, некоторые другие воспитанники. Колодин работает в Казахстане, и у них идет сезон. Игорь Акинфеев в этот день отмечал день рождения сына и извинился, что не смог приехать. Всех собрать невозможно.

(Владислав Зимагулов)

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