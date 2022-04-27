Медведев: «Оздоев отказался продлевать контракт с «Зенитом»? Бред не комментирую»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отказе полузащитника Магомеда Оздоева подписывать новый контракт с клубом.

29-летний россиянин выступает на берегах Невы с января 2018 года.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Магомед Оздоев может покинуть «Зенит» уже этим летом. По данным источника, 29-летний полузащитник, чей контракт с клубом истекает 31 мая, отказался продлевать соглашение с питерским клубом.

«Оздоев отказался продлевать контракт с «Зенитом»? Бред не комментирую», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда Оздоева в 4 миллиона евро.