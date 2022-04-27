Ильзат Ахметов летом может перейти в «Краснодар»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, краснодарцы рассматривают возможность приглашения 24-летнего россиянина, который летом может стать свободным агентом.

Ранее «СЭ» сообщал, что в переходе Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.