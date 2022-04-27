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Сегодня, 11:32

Ильзат Ахметов летом может перейти в «Краснодар»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, краснодарцы рассматривают возможность приглашения 24-летнего россиянина, который летом может стать свободным агентом.

Ранее «СЭ» сообщал, что в переходе Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.

Источник: https://metaratings.ru/news/krasnodar-odin-iz-variantov-prodolzheniya-karery-dlya-ilzata-akhmetova-1254509/
Ильзат Ахметов
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
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 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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Динамо – Урал
 - : -
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