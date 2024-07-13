Медведев ответил на вопрос о возможном трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.
— Соболев приехал на последний матч «Спартака» в синих кроссовках и в синей бейсболке. Какие выводы могут быть?
— Если бы я приехал сегодня в красной обуви, вы бы стали говорить, что я ухожу работать в «Спартак»? Нет. Поэтому по Соболеву, ну нравится ему такой цвет. Думаю, что в «Спартаке» это не запрещено.
— Продолжаются ли переговоры по Соболеву?
— Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал про какие-то переговоры, — сказал Медведев после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -