Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 июля, 23:42

Медведев ответил на вопрос о возможном трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Медведев и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

— Соболев приехал на последний матч «Спартака» в синих кроссовках и в синей бейсболке. Какие выводы могут быть?

— Если бы я приехал сегодня в красной обуви, вы бы стали говорить, что я ухожу работать в «Спартак»? Нет. Поэтому по Соболеву, ну нравится ему такой цвет. Думаю, что в «Спартаке» это не запрещено.

— Продолжаются ли переговоры по Соболеву?

— Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал про какие-то переговоры, — сказал Медведев после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
5
Читайте также
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Вендел заявил, что не знает останется ли он в «Зените»
Смолов — о переходе в «Краснодар»: «Я чувствую в себе еще силы играть в футбол»
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Медведев назвал позицию, которую «Зениту» необходимо усилить
Барриос заявил, что остается в «Зените»
«Ланс» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сперцяна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» завоевал 30-й трофей в истории клуба

Медведев: «Кордоба? Никаких переговоров у «Зенита» не было»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости