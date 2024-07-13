Медведев ответил на вопрос о возможном трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

— Соболев приехал на последний матч «Спартака» в синих кроссовках и в синей бейсболке. Какие выводы могут быть?

— Если бы я приехал сегодня в красной обуви, вы бы стали говорить, что я ухожу работать в «Спартак»? Нет. Поэтому по Соболеву, ну нравится ему такой цвет. Думаю, что в «Спартаке» это не запрещено.

— Продолжаются ли переговоры по Соболеву?

— Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал про какие-то переговоры, — сказал Медведев после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.