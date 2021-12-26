Канищев: «Если Дзюба не видит для себя мотивации в «Зените», то лучше найти ее в другой команде»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из санкт-петербургского клуба.
«Только Артем может решить стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.
У Дзюбы есть хорошая способность привести себя в порядок в случае хорошей мотивации. Много зависит от психологического состояния Артема. Важно понимать, какие цели Дзюба вообще ставит перед собой сейчас. Если у Артема нет мотивации в «Зените», то лучше найти ее где-то в другом клубе. Хотя я скорее не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артем продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы все в порядке со взаимоотношениями, у Артема есть понимание с руководством клуба», — приводит «Чемпионат» слова Канищева.
Вчера, 25 декабря сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Рубине». Сегодня появилась информация о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак против продления контракта с форвардом.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4557443-kanischev-esli-u-dzyuby-net-motivacii-v-zenite-to-luchshe-najti-eyo-v-drugom-klube.html
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