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Канищев: «Если Дзюба не видит для себя мотивации в «Зените», то лучше найти ее в другой команде»

Бывший футболист «Зенита» Канищев отреагировал на слухи об уходе Дзюбы из команды
12:22
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

«Только Артем может решить стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.

У Дзюбы есть хорошая способность привести себя в порядок в случае хорошей мотивации. Много зависит от психологического состояния Артема. Важно понимать, какие цели Дзюба вообще ставит перед собой сейчас. Если у Артема нет мотивации в «Зените», то лучше найти ее где-то в другом клубе. Хотя я скорее не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артем продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы все в порядке со взаимоотношениями, у Артема есть понимание с руководством клуба», — приводит «Чемпионат» слова Канищева.

Вчера, 25 декабря сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Рубине». Сегодня появилась информация о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак против продления контракта с форвардом.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

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21%

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12%

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Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4557443-kanischev-esli-u-dzyuby-net-motivacii-v-zenite-to-luchshe-najti-eyo-v-drugom-klube.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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