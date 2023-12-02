Медведев назвал неправдой информацию о переходе Ренана в другой клуб
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах по поводу перехода зимой защитника питерцев Роберта Ренана в другой клуб.
«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года — неправда», — цитирует Медведева Sport24.
20-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. В этом сезоне Ренан провел за питерский клуб 7 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Источник: Sport24.ru
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|
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|3
|4
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|2.12
|14:00
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Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
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|2.12
|19:30
|
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|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
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|
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|
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
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Крылья Советов
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|
|
Джон Кордоба
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Спартак
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|
|
Маркус Вендел
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|И
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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|4
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|1
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