Медведев назвал неправдой информацию о переходе Ренана в другой клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах по поводу перехода зимой защитника питерцев Роберта Ренана в другой клуб.

«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года — неправда», — цитирует Медведева Sport24.

20-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. В этом сезоне Ренан провел за питерский клуб 7 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.