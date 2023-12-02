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Судейство

Сегодня, 22:08

В РФС назвали глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне матча главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревали в получении взятки.

— Где впервые увидели информацию про Турбина?

— Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

— Ваш визит сюда подавался как спонтанный...

— Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты еще три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.

РФС
Евгений Турбин
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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