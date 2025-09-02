Тренер «Утрехта» об отказе продавать Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что мы не стали сотрудничать с российским клубом»

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс прокомментировал срыв трансфера защитника команды Суффьяна Эль-Каруани в «Спартак».

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб по политическим причинам в последний момент отказался продавать 24-летнего футболиста в Россию.

«Я горжусь семьей Эль-Каруани и «Утрехтом». Они приняли решение, которое обычно не принимается в жизни и футболе. Думаю, это здорово, что они не стали сотрудничать с российским клубом. Большинство клубов бы выбрали деньги», — приводит слова Янса Voetbal International.

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 79 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 20 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.