Мажич анонсировал повышение зарплат для судей РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» высказался о зарплатах российских арбитров.

— Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Уверен, судьи этим будут очень довольны. Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне — чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года, — сказал Мажич «СЭ»,

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что довел до руководителей клубов премьер-лиги позицию федерации — достойная оплата труда позволяет предъявлять высокие требования.