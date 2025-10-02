Мажич рассказал о высоком качестве российских продуктов

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал о своем рационе в России.

— Я очень разборчив в еде — нужно ведь держать себя в форме. Стараюсь бегать, когда у нас проходят судейские сборы. Нравятся российские овощи — очень вкусные. В Сербии они как будто пластиковые... К сожалению, у нас там нет ничего своего — все привозное. Еще в России вкусная и свежая рыба. Стараюсь есть ее чаще. Из традиционной кухни люблю блины, но стараюсь придерживаться дисциплины в питании, — сказал Мажич «СЭ».

Мажич возглавил департамент судейства и инспектирования РФС в июне 2023 года.