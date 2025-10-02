Мажич поддержал решение Шафеева удалить Кордобу в матче с ЦСКА: «Это агрессивное поведение и красная карточка!»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поддержал решение арбитра Рафаэля Шафеева удалить форварда «Краснодара» Джона Кордобу в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

— Игра остановлена, футболист хочет со всей силы пробить мячом в соперника — это агрессивное поведение. И это красная карточка. Посмотрите на поведение Кордобы в этом эпизоде: он видел поднятый флаг, видел, что находится в офсайде — и сделал то, что сделал... Мойзес просто стоял — он остановился, — сказал Мажич «СЭ».

Инцидент с удалением Кордобы произошел на 56-й минуте матча между ЦСКА и «Краснодаром». Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за агрессивное поведение. Форвард высоко поднял ногу в борьбе с Мойзесом и задел его по руке.