Судейство

Сегодня, 08:45

Мажич поддержал решение Шафеева удалить Кордобу в матче с ЦСКА: «Это агрессивное поведение и красная карточка!»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поддержал решение арбитра Рафаэля Шафеева удалить форварда «Краснодара» Джона Кордобу в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

— Игра остановлена, футболист хочет со всей силы пробить мячом в соперника — это агрессивное поведение. И это красная карточка. Посмотрите на поведение Кордобы в этом эпизоде: он видел поднятый флаг, видел, что находится в офсайде — и сделал то, что сделал... Мойзес просто стоял — он остановился, — сказал Мажич «СЭ».

Инцидент с удалением Кордобы произошел на 56-й минуте матча между ЦСКА и «Краснодаром». Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил Кордобу за агрессивное поведение. Форвард высоко поднял ногу в борьбе с Мойзесом и задел его по руке.

Милорад Мажич.«Могу сказать одно: вы — сила! Россия — это сила, империя!» Откровенный разговор с Мажичем

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Милорад Мажич
Рафаэль Шафеев
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • с13

    Когда постфактум сильно хочешь натянуть сову на глобус, то тебе ничего не помешает. Даже если глобус будет квадратным - углы подрубим, сову растяним поширше. Тем более, если об этом сильно попросят.

    02.10.2025

  • andy1962

    Для меня это было ясно с самого начала, хотя здесь находились мудрецы, которые вопили...Ну он же не попал в Мойзеса, он же не коснулся Мойзеса...на что я отвечал...а Вы хотите , чтобы непременно Мойзес лишился яиц? Я созательно утрирую, чтобы показать чудовищную дреиучесть некоторых псевдознатоков футбола.

    02.10.2025

    • Мажич объяснил, почему Шафеев продолжает работать, несмотря на скандал с «Чайкой»

    Мажич анонсировал повышение зарплат для судей РПЛ
