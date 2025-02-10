Маурисио — о возможном трансфере Лоррана в ЦСКА: «Он считается талантливым игроком в Бразилии»

Бывший футболист «Зенита» Маурисио в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА полузащитника «Фламенго» Лоррана.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что в ближайшее время представители ЦСКА отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы завершить сделку по 18-летнему бразильцу.

«Лорран считается талантливым игроком в Бразилии. Будет интересно понаблюдать за его развитием карьеры в РПЛ. У него очень хорошие техника и дриблинг. Думаю, что он хорошо себя покажет в России, если переедет в ЦСКА», — сказал Маурисио «СЭ».

Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил 2 гола и выполнил 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.