Давид Волк: «Рассмеялся, когда «Химки» не забили второй пенальти»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк вспомнил свои впечатления от дебютного матча в РПЛ.

Дебютом махачкалинской команды стала встреча с «Химками» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 (1:1). В этом матче игроки подмосковной команды Александр Руденко и Хетаг Хосонов не реализовали два 11-метровых.

«Было волнение, как и перед каждой игрой у каждого футболиста. Но, как только матч начался, все эти мысли остались позади. Есть только команда соперника, мяч и задача победить. Когда «Химки» не забили второй пенальти, просто рассмеялся. Не знаю, попало ли это в трансляцию, но было правда забавно», — цитирует Волка «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 11-е место в турнирной таблице с 16 очками.