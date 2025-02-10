Ягудин не уверен, что в России есть футбол: «Это явно не наше»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» сравнил уровень футбола и хоккея в России.

«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо». Почему? Ларионов. С футболом пока не определился. Но явно это не наше. Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш «Зенит», — сказал Ягудин «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

В результате опроса ВЦИОМ выявили, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.