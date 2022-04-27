Бывший вратарь «Спартака» Кавазашвили заявил, что Дзюба мог бы играть за «Реал» или «Барселону»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы играть за «Реал» или «Барселону».

«Объективная цена Артема Дзюбы на сегодня — 2 миллиона евро. В 2018 году он стоил бы в районе 10 миллионов евро. Ценник на сайте Transfermarkt неправильный.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артем мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Кавазашвили также отметил, что за последние 8 лет в чемпионате России не было игрока лучше, чем Дзюба. Он считает, что, если бы форвард играл в сборной России при Валерии Карпине, команда прошла бы на ЧМ-2022, который состоится в Катаре.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне 33-летний россиянин пройде 24 матча в Тинькофф РПЛ, забив 11 голов и сделав 5 ассистов.