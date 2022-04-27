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Бывший вратарь «Спартака» Кавазашвили заявил, что Дзюба мог бы играть за «Реал» или «Барселону»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы играть за «Реал» или «Барселону».

«Объективная цена Артема Дзюбы на сегодня — 2 миллиона евро. В 2018 году он стоил бы в районе 10 миллионов евро. Ценник на сайте Transfermarkt неправильный.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артем мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Кавазашвили также отметил, что за последние 8 лет в чемпионате России не было игрока лучше, чем Дзюба. Он считает, что, если бы форвард играл в сборной России при Валерии Карпине, команда прошла бы на ЧМ-2022, который состоится в Катаре.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне 33-летний россиянин пройде 24 матча в Тинькофф РПЛ, забив 11 голов и сделав 5 ассистов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/
Артем Дзюба
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