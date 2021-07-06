Министр спорта РФ прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос об изменении лимита на легионеров в футболе надо рассматривать в комплексе, единое решение эффекта не даст.

«Мы планируем в самое ближайшее время встретиться с руководством РФС. Не на этой неделе. Скорее всего, на следующей.

Давайте все-таки подведем итоги дискуссии — надо рассматривать вопрос о лимите на легионеров в комплексе, единичное решение не даст необходимого эффекта. Вопрос в организации системы работы, подготовке кадров, оплате деятельности наших футболистов, лимите на легионеров, работе системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами. Это целый пласт вопросов, и он требует комплексного подхода. Нужно провести серьезный анализ деятельности совместно с РФС и на основании поручений, которые дал председатель правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России", — цитирует Матыцина ТАСС.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 2 июля назвал результаты российской команды неудовлетворительными, а Матыцин заявил о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу новый лимит: 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.