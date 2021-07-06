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Баринов — о Рангнике и Цорне в «Локомотиве»: «Не верю в иностранцев. Схватят денежек и уедут»

13:51
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» возможный приход в клуб немецкого специалиста Ральфа Рангника и экс-гендиректора «Спартака» Томаса Цорна.

«Я сейчас не думаю о «Локомотиве». Я не вижу, куда они стремятся. Руководству клуба я не верю. В иностранцев в команде я тоже не верю. Они придут, схватят денежек и уедут. Молодых ребят продают за бесценок! Это как называется? Разве для того, чтоб понять, что не нужно этого делать, нужно нанимать иностранцев? А кто же тогда до них сидел в «Локомотиве»? Боже мой!» — сказал Баринов «СЭ».

Ранее Eurostavka сообщала о том, что Ральф Рангник и Томас Цорн в ближайшее время подпишут контракты с «Локомотивом».

По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и выиграл Кубок страны.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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