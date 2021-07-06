Смородская назвала мутью информацию о приходе Рангника и Цорна в «Локомотив»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что компания немецкого специалиста Ральфа Рангника будет консультировать железнодорожников, а экс-генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность в клубе.
«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я против их прихода? Есть много причин, которые я не хочу озвучивать на широкую аудиторию», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
5 июля сообщалось, что Цорн и Рангник в ближайшее время заключат контракты с «Локомотивом». Сегодня, 6 июля стало известно, что железнодорожники стали клиентами консалтинговой компании Рангника.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/smorodskaya-o-rangnike-i-tsorne-v-lokomotive-mut-golubaya-a-ne-ideya/
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