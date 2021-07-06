Смородская назвала мутью информацию о приходе Рангника и Цорна в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что компания немецкого специалиста Ральфа Рангника будет консультировать железнодорожников, а экс-генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность в клубе.

«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я против их прихода? Есть много причин, которые я не хочу озвучивать на широкую аудиторию», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

5 июля сообщалось, что Цорн и Рангник в ближайшее время заключат контракты с «Локомотивом». Сегодня, 6 июля стало известно, что железнодорожники стали клиентами консалтинговой компании Рангника.