Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смородская назвала мутью информацию о приходе Рангника и Цорна в «Локомотив»

13:29
Ольга Смородская. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что компания немецкого специалиста Ральфа Рангника будет консультировать железнодорожников, а экс-генеральный директор «Спартака» Томас Цорн займет должность в клубе.

«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я против их прихода? Есть много причин, которые я не хочу озвучивать на широкую аудиторию», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

5 июля сообщалось, что Цорн и Рангник в ближайшее время заключат контракты с «Локомотивом». Сегодня, 6 июля стало известно, что железнодорожники стали клиентами консалтинговой компании Рангника.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/smorodskaya-o-rangnike-i-tsorne-v-lokomotive-mut-golubaya-a-ne-ideya/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«А ведь Дзюба и футболисты «Зенита» говорили о Манчини всякое...» Иванов — о полуфиналах Евро
Фото: почему дочь покойного Меньшова умоляет о помощи
Утаскивает в море: океанолог объяснил причину трагедии на пляже Анапы
Движение остановлено на участке трассы Джубга–Сочи у села Лермонтово
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы