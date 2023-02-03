Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о турнире Winline Зимний кубок РПЛ.

3 февраля команда обыграла «Сочи» со счетом 1:0 и занимает первое место в турнирной таблице.

— Не хотелось, чтобы и сегодняшний матч закончился ничьей, попробовать себя на пенальти?

— 1:0 выиграли, прекрасно себя чувствую, ничего лишнего, пенальти в том числе.

— Идете на первом месте в турнире.

— Конечно.

— Как тебе нововведения с запросами челленджей видеопросмотров? Хотел ли бы ты видеть такое в РПЛ?

— Это больше моменты удачи. Многие моменты даже судьи смотрят. Насколько я знаю, есть один запрос за тайм или игру. А будет три момента, которые нужно смотреть. Ничего не могу сказать. Если есть ВАР, то пусть работает без нас.

— А то, как судьи обсуждают спорные моменты, тебе это лично интересно?

— Да, но сегодня я ничего не слышал.

— Вчера смотрел, как обсуждали матч «Спартак» — «Ростов»?

— Через VPN, походу, надо смотреть. Я не смотрел. Ну вообще [эта идея] прикольная. Если б озвучивали, как в хоккее, это было бы интересно. Но вот сегодня я пытался узнать, почему нет фола на мне, он мне не ответил. Только в перерыве.

— Вы игрок сборной. Сейчас разговоры о переходе в Азию. Что думаете?

— Как будет, так будет. Не хочу загадывать по этому поводу, не вижу в этом смысла. Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать, пока судьба будет к нам благосклонна.