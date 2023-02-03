Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о турнире Winline Зимний кубок РПЛ.
3 февраля команда обыграла «Сочи» со счетом 1:0 и занимает первое место в турнирной таблице.
— Не хотелось, чтобы и сегодняшний матч закончился ничьей, попробовать себя на пенальти?
— 1:0 выиграли, прекрасно себя чувствую, ничего лишнего, пенальти в том числе.
— Идете на первом месте в турнире.
— Конечно.
— Как тебе нововведения с запросами челленджей видеопросмотров? Хотел ли бы ты видеть такое в РПЛ?
— Это больше моменты удачи. Многие моменты даже судьи смотрят. Насколько я знаю, есть один запрос за тайм или игру. А будет три момента, которые нужно смотреть. Ничего не могу сказать. Если есть ВАР, то пусть работает без нас.
— А то, как судьи обсуждают спорные моменты, тебе это лично интересно?
— Да, но сегодня я ничего не слышал.
— Вчера смотрел, как обсуждали матч «Спартак» — «Ростов»?
— Через VPN, походу, надо смотреть. Я не смотрел. Ну вообще [эта идея] прикольная. Если б озвучивали, как в хоккее, это было бы интересно. Но вот сегодня я пытался узнать, почему нет фола на мне, он мне не ответил. Только в перерыве.
— Вы игрок сборной. Сейчас разговоры о переходе в Азию. Что думаете?
— Как будет, так будет. Не хочу загадывать по этому поводу, не вижу в этом смысла. Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать, пока судьба будет к нам благосклонна.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2