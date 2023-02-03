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Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о турнире Winline Зимний кубок РПЛ.

3 февраля команда обыграла «Сочи» со счетом 1:0 и занимает первое место в турнирной таблице.

— Не хотелось, чтобы и сегодняшний матч закончился ничьей, попробовать себя на пенальти?

— 1:0 выиграли, прекрасно себя чувствую, ничего лишнего, пенальти в том числе.

— Идете на первом месте в турнире.

— Конечно.

— Как тебе нововведения с запросами челленджей видеопросмотров? Хотел ли бы ты видеть такое в РПЛ?

— Это больше моменты удачи. Многие моменты даже судьи смотрят. Насколько я знаю, есть один запрос за тайм или игру. А будет три момента, которые нужно смотреть. Ничего не могу сказать. Если есть ВАР, то пусть работает без нас.

— А то, как судьи обсуждают спорные моменты, тебе это лично интересно?

— Да, но сегодня я ничего не слышал.

— Вчера смотрел, как обсуждали матч «Спартак» — «Ростов»?

— Через VPN, походу, надо смотреть. Я не смотрел. Ну вообще [эта идея] прикольная. Если б озвучивали, как в хоккее, это было бы интересно. Но вот сегодня я пытался узнать, почему нет фола на мне, он мне не ответил. Только в перерыве.

— Вы игрок сборной. Сейчас разговоры о переходе в Азию. Что думаете?

— Как будет, так будет. Не хочу загадывать по этому поводу, не вижу в этом смысла. Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать, пока судьба будет к нам благосклонна.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
2
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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