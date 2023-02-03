Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:11

Мелкадзе: «Меня устроит, если «Сочи» завершит сезон в первой пятерке»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятерке. Какое количество голов устроит? До конца чемпионата 13 туров. Если забью пять-шесть мячей, то меня это вполне устроит. Но главное, чтобы команда была в пятерке», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Радченко: «Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту, то матч с «Зенитом» лучше проводить в Ульяновске»
Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»
Сафонов о главном тренере Ивиче: «Основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки»
Сафонов заявил, что физически готов только на 50 процентов
Боржис, которого унесли с матча против «Сочи», рассказал о состоянии здоровья
Нобоа: «Обрадовался, когда узнал, что Бердыев приходит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»

Агент: «Переход Раконьяца в «Црвену Звезду» завершен, «Локомотив» может получить больше 5 млн евро»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости