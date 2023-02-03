Мелкадзе: «Меня устроит, если «Сочи» завершит сезон в первой пятерке»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Меня устроит, если мы завершим сезон в первой пятерке. Какое количество голов устроит? До конца чемпионата 13 туров. Если забью пять-шесть мячей, то меня это вполне устроит. Но главное, чтобы команда была в пятерке», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.