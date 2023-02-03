Сафонов о главном тренере Ивиче: «Основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Мы разговаривали и с тобой, и с Владимиром Ивичем 10 дней назад. Вы за это время стали понимать друг друга лучше?

— Думаю, что основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки. Есть понимание, что мы можем показывать при нем, что хочет он от нас. Сейчас дело пойдет проще. У нас часто менялись тренеры, первое время много непонятно. Но этот период прошел и сейчас работаем все лучше и лучше.

— Вы выходили далеко к центру поля. Это ваша манера? Ивич не возражал?

— Это моя манера. Я так и играл в сезоне. Ивич не возражает.

— Ожидали, что матч получится таким жестким? У вас две травмы.

— Посмотрим, на сколько они серьезные. Может быть, ребята будут готовы к следующему матчу. Надеюсь, там все не серьезно.

— Ваш коллега по сборной перешел в чемпионшип. У вас нет мыслей что-то подобное попробовать?

— Не, в чемпионшип не хочу.

— А куда хотите?

— Домой хочу, если честно.

— В Сети все обсуждают ваш новый стиль. Почему у вас такая прическа, усы? Что случилось?

— Запустил себя, заметили? Вы первый человек, который об этом говорит. Ну сборы.

— Сборы здесь, бритва дома?

— Да нет, у меня есть здесь бритва. Щечки у меня-то покороче. Просто решил попробовать, почему нет? Пока сборы, так точно, а дальше — посмотрим.

— Ты любишь экспериментировать со внешностью?

— Экспериментировать со внешностью — это операции, а я в пределах нормы.