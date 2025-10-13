Лукин иронично отреагировал на идею выдачи гражданства РФ для Мойзеса: «Он не захочет, выходные себе выбивает — старенький уже»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности получения гражданства РФ защитником армейцев Мойзесом.

«Он уже старенький, выбивает выходные себе (смеется). Думаю, не захочет. Я шучу, конечно. Просто могу сказать, что это очень хороший человек и футболист», — сказал Лукин «СЭ».

В текущем сезоне Мойзес провел 15 матчей во всех турнирах за ЦСКА и сделал 3 результативные передачи.