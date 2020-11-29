Матвеев отметил плохое состояние газона перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил плохое состояние газона.

— Долго голову ломали, кого выпустить в паре с Рыковым. Выбрали Аугустыняка, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — На поле такого качества сложно играть в контроль. Скользко. Посмотрим, что газон позволит.