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Матвеев отметил плохое состояние газона перед матчем с «Сочи»

12:00
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил плохое состояние газона.

— Долго голову ломали, кого выпустить в паре с Рыковым. Выбрали Аугустыняка, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — На поле такого качества сложно играть в контроль. Скользко. Посмотрим, что газон позволит.

Урал — Сочи

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