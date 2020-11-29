Матвеев отметил плохое состояние газона перед матчем с «Сочи»
12:00
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил плохое состояние газона.
— Долго голову ломали, кого выпустить в паре с Рыковым. Выбрали Аугустыняка, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — На поле такого качества сложно играть в контроль. Скользко. Посмотрим, что газон позволит.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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