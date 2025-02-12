Матео Кассьерра рассказал, стали ли для него шоком изменения в «Зените»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в составе сине-бело-голубых этой зимой.

— «Зенит» — главный хедлайнер этого зимнего трансферного окна в РПЛ. Для тебя не стали шоком заметные изменения в команде прямо посередине сезона?

— Не стали. Это футбол, и в нем такое происходит. Игроки приходят и уходят, так что удивляться тут особо нечему. Артур и Клаудиньо были очень важными игроками для команды, но пришло время двигаться дальше без них. Каждый выбрал свой путь. У нас же осталось меньше месяца до первого официального матча, и наша задача — провести это время как можно более продуктивно, потому что всегда весенняя часть гораздо сложнее, чем летне-осенняя. По-другому складывается борьба, ставки растут. Нам нужно быть максимально готовыми к возобновлению сезона, — сказал Кассьерра «СЭ».

В январе «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник невской команды — Вендел. Также сине-бело-голубые расстались с Клаудиньо, который отправился в катарский «Аль-Садд».

На данный момент петербуржцы совершили только одну покупку — приобрели у «Ботафого» вингера Луиса Энрике.