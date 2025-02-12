Пименов сообщил, что является кандидатом на должность в руководстве «Крыльев»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об уходе с поста заместителя директора «Орла».

«Это правда, что я ушел из «Орла». С «Альфа-Банком» ведем еще переговоры для «Орла». По «Крыльям» я один из кандидатов», — сказал Пименов «СЭ».

Ранее появилась информация, что Пименов может занять должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов».