Ороз заявил, что самая глупая трата денег — алкоголь

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз заявил «РБ Спорт», что самая глупая трата денег — алкоголь.

— Стереотип: русские — весьма пьющая нация. Европейцы пьют больше?

— На Балканах много пьют. Мой дедушка любил выпивать. В России я не вижу тех, кто проглатывает условно по 20 бутылок пива, хотя наверняка и у вас есть те, кто на это способен.

— Самая глупая покупка.

— Алкоголь. Иногда в юности мы устраивали вечеринки, по ходу дня ты выпивал, тратил на это деньги, но не получал ничего взамен, кроме головной боли с утра. По сути, ты тратил свои средства на головную боль.

— Сказали, что важно инвестировать. Куда вкладываетесь?

— Пока никуда. В будущем планирую вложиться в недвижимость. Обсуждал это с родителями с девушкой. Купить что-то можно, но я не живу в Австрии. Думаем над местом. Так что пока только коплю, — приводит слова Ороза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ороз принял участие в 7 матчах во всех турнирах, забив 2 мяча.