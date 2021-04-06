Матчи 25-го тура чемпионата России будут посвящены Дню космонавтики

Тинькофф РПЛ примет участие в праздновании 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос, сообщает официальный сайт лиги 6 апреля. 25-й тур будет посвящен Дню космонавтики.

Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!»

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Празднование Дня космонавтики 12 апреля было утверждено Президиумом Верховного совета СССР в 1962 году.