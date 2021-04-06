Агент рассказал об интересе европейских клубов к Дмитрию Баринову

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в беседе с «СЭ» рассказал об интересе европейских клубов.

«Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и Франции. Естественно желание поиграть там и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата. Сейчас после травмы говорить об этом еще рановато, он с «Ротором» за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной «Локомотив» оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ. Он очень много работает и все делает для этого», — сказал Банатин «СЭ».

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 9 матчах Тинькофф РПЛ, в которых отличился голом и результативной передачей.

В матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0) Баринов вышел в стартовом составе «Локомотива» впервые с матча 4-го тура против «Спартака» (1:2), который состоялся 23 августа 2020 года. В той встрече 24-летний россиянин получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок.

(Сергей Федоров)