Участие Понсе в матче с «Локомотивом» под вопросом

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о состоянии нападающего Эсекиэля Понсе.

«Он восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче», — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, что Понсе и полузащитник Алекс Крал не попали в состав «Спартака» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2). Как сообщила пресс-служба московского клуба, футболисты восстанавливались от повреждений, полученных перед паузой на игры сборных.

В нынешнем сезоне Понсе сыграл в 23 официальных матча за «Спартак», в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)