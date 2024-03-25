Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокусе»

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба лиги.

«Программа матча тура также будет скорректирована», — говорится в сообщении.

Матчи 22-го тура РПЛ запланированы на 29-31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.