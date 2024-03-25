Источник: «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона

«Спартак» продолжает искать нового главного тренера на замену Гильермо Абаскалю, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство красно-белых составило шорт-лист кандидатов на замену испанскому специалисту. Также московский клуб прорабатывает иные варианты, не входящие в основной список.

Отмечается, что «Спартак» может уволить Абаскаля, не дожидаясь окончания текущего сезона, если результаты команды будут неудовлетворительными.

34-летний испанец возглавляет москвичей с июля 2022 года.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» идет шестым с 31 очком.