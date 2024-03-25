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Сегодня, 11:33

Петрович — об аресте Промеса: «В Нидерландах тюрьмы как отели»

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Бывший главный тренер «Анжи» Желько Петрович заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в нидерландской тюрьме будет чувствовать себя как в отеле.

«В Нидерландах тюрьмы как отели. Тебе там приносят завтрак, обед и ужин, можешь смотреть телевизор, можешь гулять, заниматься спортом, работать — все, что душе угодно. Там тюрьмы отличаются от исправительных заведений в большинстве стран», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Санкт-Петербурге в июле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Оренбург

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