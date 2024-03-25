Петрович — об аресте Промеса: «В Нидерландах тюрьмы как отели»

Бывший главный тренер «Анжи» Желько Петрович заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в нидерландской тюрьме будет чувствовать себя как в отеле.

«В Нидерландах тюрьмы как отели. Тебе там приносят завтрак, обед и ужин, можешь смотреть телевизор, можешь гулять, заниматься спортом, работать — все, что душе угодно. Там тюрьмы отличаются от исправительных заведений в большинстве стран», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.