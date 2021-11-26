Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при взрыве на шахте «Листвяжная»

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что все матчи 16-го тура лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемеровской области.

Вчера, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей. Премьер-лига выразила соболезнования всем близким и родным погибших и объявила, что все игры начнутся с минуты молчания в память о трагедии.

Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ пройдут с 27 по 29 ноября.