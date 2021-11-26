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Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при взрыве на шахте «Листвяжная»

12:33
Шахта «Листвяжная». Фото AFP
Шахта «Листвяжная». Фото AFP
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что все матчи 16-го тура лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемеровской области.

Вчера, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей. Премьер-лига выразила соболезнования всем близким и родным погибших и объявила, что все игры начнутся с минуты молчания в память о трагедии.

Матчи 16-го тура Тинькофф РПЛ пройдут с 27 по 29 ноября.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2792

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры