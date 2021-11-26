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«Было очевидно, что он оставит клуб». Смородская — об уходе Рангника из «Локомотива»

10:56
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ральф Рангник. Рангник уходит в «МЮ». Что будет с немецким проектом «Локо»?

«Я ожидала чего-то подобного. Не думала, что это будет «Манчестер Юнайтед». Никакой славы он там не сыщет. Было очевидно, что он оставит клуб. Такая вакханалия закупок средних футболистов за большие деньги никогда добром не заканчивалась. Сейчас опять идут разговоре о недостатке состава. Вы купили восемь человек! О чем вы думали? Просто купили того, кто не может играть на достойном уровне. Ослабятся ли позиции Цорна и Гисдоля? Всем им надо уйти. Но Рангник даже на расстоянии будет получать деньги за консультации. Я этого не понимаю. С первого дня я не радовалась ни приходу Рангника, ни Цорну. Я видела чем закончатся такие ковровые закупки. Играть некому, вот и все», — сказала Смородская «СЭ».

В четверг, 25 ноября, The Athletic сообщил, что Рангник согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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