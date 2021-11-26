Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем коллеге Юрии Розанове, который умер 2 марта 2021 года.

— С Розановым через ссоры прошли?

— Нет. Я неконфликтный, а он... Ну, бурчал постоянно под нос. Всегда был чем-то недоволен — погодой, дорогой, гостиницей.

— Как капитан Смоллетт из «Острова сокровищ»: «Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! Мне вообще ничего не нравится!»

— Да! Я понимал — для Розанова это нормально, просто не надо внимание обращать. На «Плюсе» с самого начала опекал меня, давал советы. Говорил: «Если хочешь быть известным, состояться в профессии — комментируй футбол. А хоккей держи для души, ни в коем случае не бросай».

— Вы и не бросали.

— Да, несмотря на чудовищную загрузку, от хоккейных матчей не отказывался. Они реально помогают держать форму. На льду скорости такие, что вжих-вжих, и все. Не успел мысль четко сформулировать — поезд ушел. Учишься лаконично выходить из ситуации, быстрее реагировать на события. Эти наработки и в футболе используешь.

— Похороны Розанова — как в тумане?

— Врезалось в память, что проводить его пришли все-все-все, кто работал на «Плюсе», с некоторыми не виделись много лет. Я в тот день должен был вести программу «Все на Матч!» Когда в новостях девочка ошиблась, произнесла «РозАнов», подумал — если пропущу эфир, в ночном выпуске могут и не упомянуть о Дяде. Хотя бы потому, что формально начинается уже другой день. А мне очень хотелось высказаться. И после похорон сразу рванул в «Останкино». Готовиться к эфиру, писать текст.

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