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Матч «Зенит» — «Урал посетят зрители изолированных лож и бизнес-клубов

14:56
«Зенит Арена». Фото ФК «Зенит»
«Зенит Арена». Фото ФК «Зенит»
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Правительство Санкт-Петербурга приняло решение согласовать «Зениту» допуск ограниченного числа зрителей на домашний матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщается на официальном сайте клуба.

«В соответствии с разрешением Правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — говорится в сообщении.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 мск.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-04-zenit-ural-klub-poluchil-razreshenie-na-dopusk-ogranichennogo-chisla-zriteley.htm

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