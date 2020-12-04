Матч «Зенит» — «Урал посетят зрители изолированных лож и бизнес-клубов
14:56
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение согласовать «Зениту» допуск ограниченного числа зрителей на домашний матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщается на официальном сайте клуба.
«В соответствии с разрешением Правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — говорится в сообщении.
Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 мск.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-04-zenit-ural-klub-poluchil-razreshenie-na-dopusk-ogranichennogo-chisla-zriteley.htm
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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