Правительство Санкт-Петербурга приняло решение согласовать «Зениту» допуск ограниченного числа зрителей на домашний матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщается на официальном сайте клуба.

«В соответствии с разрешением Правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», — говорится в сообщении.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 мск.