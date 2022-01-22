«Зенит» и «Ботев» сыграли вничью в товарищеском матче

«Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с болгарским клубом «Ботев». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе сине-бело-голубых отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Матч был закончен досрочно. Судья дал свисток на несколько минут раньше истечения 90 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Ботев Пл» — 2:2 (1:1)

Голы: Неделев, 6 — с пенальти (0:1). Дзюба, 31 (1:1). Оздоев, 53 (2:1). Маркиньюс, 79 — с пенальти (2:2).

«Зенит»: Одоевский (Бязров, 41), Дуглас Сантос, Круговой, Хотулев (Ерохин, 41), Оздоев (Саусь, 61), Кузяев (Малком, 61), Мостовой, Барриос, Кравцов, Клаудиньо (Сутормин, 41), Дзюба (Кузнецов, 70).

Предупреждение: Бязров, 78.

22 января.