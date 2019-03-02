18:33 | Футбол — РПЛ

Матч "Урал" - "Зенит" посетили дети из реабилитационного центра

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Матч 18-го тура чемпионата России "Урал" - "Зенит" посетили воспитанники реабилитационного центра из Карпинска, сообщает информационный портал Свердловской области. Воспитанников  социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних им. Ю.Гагарина пригласили на игру по поручению губернатора региона Евгения Кувашева. 

- Для наших мальчишек это очень значимое и яркое событие. Они  всерьез увлекаются футболом: по четыре раза в неделю тренируются в футбольной секции. У парней своя дворовая команда, они участвуют в районных соревнованиях. Даже зимой их не вытащить с поля, – рассказала директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Карпинска Наталья Иванова.

Урал - Зенит

 

Дополнительная информация

http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/4239

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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