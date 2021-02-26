Матч «Тамбов» — «Ротор» пройдет без ВАР из-за снегопада
Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Ротор» пройдет без ВАР из-за снегопада, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
«Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Ротор» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за снегопада. Ожидается, что основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Ротор» пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за снегопада. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2021
Встреча «Тамбов» — «Ротор» состоится сегодня, 26 февраля. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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