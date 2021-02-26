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Матч «Тамбов» — «Ротор» пройдет без ВАР из-за снегопада

16:57
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Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Ротор» пройдет без ВАР из-за снегопада, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Ротор» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за снегопада. Ожидается, что основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Встреча «Тамбов» — «Ротор» состоится сегодня, 26 февраля. Начало — в 19.00 (мск).

Тамбов — Ротор

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