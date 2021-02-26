Шварц считает, что игроки «Ахмата» играют в агрессивный футбол
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об ожиданиях от матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом».
«Игроки «Ахмата» себя довольно агрессивно проявляют, особенно когда выступают дома. Мы ожидаем интенсивной игры. Мы понимаем, что это будет непростой матч против хорошо организованной команды.
Для нас будет важно сыграть надежно у своих ворот. В матче со «Спартаком» мы проделали большую работу, много пробежали, совершили много ускорений. И, конечно, мы будем стремиться создавать опасные моменты у ворот соперника", — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».
Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится в воскресенье, 28 февраля, в Грозном. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. После 19 туров РПЛ бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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