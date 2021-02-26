Болельщики «Спартака» обратились к Тедеско
Фанаты московского «Спартака» в Twitter обратились к главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином». Специалист не сможет присутствовать на бровке поля из-за дисквалификации.
«Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждем тебя на фанатке! «Спартак», ваш ход!» — говорится в сообщении болельщиков.
Ранее сегодня, 26 февраля, Тедеско заявил, что был бы не против наблюдать за игрой красно-белых вместе с фанатами команды.
«Мне нравится эта идея — люблю смотреть на игру из-за ворот, люблю наших болельщиков», — сказал тренер на пресс-конференции.
Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Методология
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