Болельщики «Спартака» обратились к Тедеско

Фанаты московского «Спартака» в Twitter обратились к главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином». Специалист не сможет присутствовать на бровке поля из-за дисквалификации.

«Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждем тебя на фанатке! «Спартак», ваш ход!» — говорится в сообщении болельщиков.

Ранее сегодня, 26 февраля, Тедеско заявил, что был бы не против наблюдать за игрой красно-белых вместе с фанатами команды.

«Мне нравится эта идея — люблю смотреть на игру из-за ворот, люблю наших болельщиков», — сказал тренер на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.