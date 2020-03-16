Как сообщили «СЭ» в РПЛ, матч 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» пройдет в Нижнем Новгороде, как и было запланировано. Ранее Минспорта РФ отменил международные соревнования на территории страны, но на внутренние турниры это не распространяется.

Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» начнется в 19.30 по московскому времени. (Вячеслав Короткин)